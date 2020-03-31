Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti - Son Dakika

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Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
6 saat önce
Bursa'da Valiliği aldığı karar gereği il merkezi ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Bursa'da Valiliği aldığı karar gereği il merkezi ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, eczaneler yarından itibaren hafta içi 09.30-17.30, hafta sonu ise 09.30-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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