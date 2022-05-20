"EFT iptali" ile dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Bursa'da, internet üzerinden cep telefonu satışı yapmak isteyenleri "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı alışveriş sitelerinde satışa sunulan cep telefonlarına müşteri olup, buluştukları kişilere ileri tarihli düzenlenmiş ödeme bilgisinin yazılı olduğu EFT dekontunu göstererek ürün ya da telefonu teslim alan, daha sonra ödeme talimatını iptal eden dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının şüphelisinin E.Ö. (47) olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi söz konusu yöntemle aldığı cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.