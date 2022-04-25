Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

25.04.2022 16:07

Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.

Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

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Osmangazi, Pilot, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
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