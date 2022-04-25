Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat - Son Dakika
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Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat

25.04.2022 17:39

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat
Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat
Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat
Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat

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Osmangazi, Yangın, Pilot, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü - Vali Yakup Canbolat - Son Dakika
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