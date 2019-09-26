Son Dakika Haberleri: Bursa'da eğitime ara verildi
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Bursa'da eğitime ara verildi

2 gün önce

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Bursa'da eğitime ara verildi, System.String[]

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Marmara Denizi, Silivri, Deprem, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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