Bursa'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bursa
'nın İnegöl
ve Büyükorhan
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:29 Kaynak: AA
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