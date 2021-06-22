Bursa'da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza - Son Dakika

Tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamalarının da kaldırılacağı 4 yeni adım

Bursa'da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 17 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 53 bin 550 TL ceza uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıparmak caddesinde bulunan işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 17 kişiye Covic-19 tedbirlerini ihlal etmekten 53 bin 550 lira idari para cezası uyguladı.