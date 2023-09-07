Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 07.09.2023 11:38

Bursa'da bir gece kulübünde çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün gece Bursa'da bir gece kulübüne alınmayan 4 kişi, güvenlik görevlileri ile tartıştı. Olayın kavgaya dönmesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Korkutan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

ART ARDA ATEŞ ETTİLER

Saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan bir gece kulübüne gelen Çağlar B.,Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çıkan çatışmada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı.

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KAÇAN ŞÜPHELİ HEMEN YAKALANDI

Çatışmanın ardından Çağlar B. olay yerinden koşarak uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünü tahliye eden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıkta tabancasını atarak kaçmaya çalışan Çağlar B. ise bölgede devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

HASTANEDE ÖLDÜ

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet O. ve Yasin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisi süren Güçlü Şamil E.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çatışmada kullanılan 3 tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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