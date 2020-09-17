Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı - Son Dakika

Bursa'da, terör örgütü El Nusra'nın Suriye'nin İdlib kenti sözde emirlerinden S.E. (37), jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği saptanan S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde, El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.

ÖRGÜTSEL MATERYAL VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.