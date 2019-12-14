Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ele geçirilen ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirlenen İncil, incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Bursa'da ele geçen bin yıllık İncil, inceleme için İstanbul'a gönderildi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ele geçirilen ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirlenen İncil, incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Jandarmadaki sorguları süren 2 şüphelinin, İncil'i satmak için irtibat kurdukları 2 alıcı da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.  Ekipler, eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil bulundu. Polis, İncil'i satmaya çalışan 2 şüpheliyi, gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, İncil'e alıcı olan H.Ş. ve A.Ö. de düzenlenen operasyonla yakalandı.  4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Bin yıllık İncil ise incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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