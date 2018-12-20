Bursa'da Ele Geçirildi: 1 Ton !
1 saat önce
Bursa'da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi.
Bursa
'da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi. Bursa İl Jandarma
Komutanlığı Karacabey
İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrolünde 14 plakalı araç durduruldu. Yalova
'dan Balıkesir
'e sevk edilen kaçak kesilmiş bir ton et ele geçirildi. Araç
sürücü S.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaçak etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi
ekiplerine teslim edilirken, şüpheli S.T.'ye idari para cezası kesildi.
(Hakan Gönül/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:26 Kaynak: İHA
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