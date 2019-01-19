Son Dakika Haberleri: Bursa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Bursa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

25 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, süt sağım makinesini tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, süt sağım makinesini tamir ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yamanlı Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası İsmail Demirbaş (52), komşusunun süt sağım makinesini tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Demirbaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir

Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Kocaeli İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı ++
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:34:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]