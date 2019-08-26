Son Dakika Haberleri: Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, babası Yusuf Özdemir ile Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde çimleri makineyle biçen Muhammet Özdemir, makinenin uzatma kablosundan elektrik akımına kapıldı.

Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'i Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede Özdemir'in ölüm haberini alan babası ve yakınları gözyaşı döktü.

Yusuf Özdemir, Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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