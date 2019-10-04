Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:51 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahmudiye
Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Adnan H. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklet, iddiaya göre Güverte Sokak'tan caddeye çıkan Refiye K. (28) yönetimindeki 81 BN 229 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ahmet D. (16) yaralanırken, otomobil ise direğe çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adnan H. ve Ahmet D., İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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