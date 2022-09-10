Bursa'da elektrikli bisiklete binen 5 kişilik aileye araba çarptı! 4 kişi yaralanırken, 9 yaşındaki Eşşam'ın ise durumu kritik - Son Dakika
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Bursa'da elektrikli bisiklete binen 5 kişilik aileye araba çarptı! 4 kişi yaralanırken, 9 yaşındaki Eşşam'ın ise durumu kritik

10.09.2022 13:07

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde seyahat eden Suriye uyruklu 5 kişilik aileden 2'si çocuk 3 kişi, otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralandı. Yaşanan kazada, 9 yaşındaki Eşşam ağır yaralandı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde bulunan Kasım Demir (29) yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen Suriye uyruklu Nureddin Elkasir'in (31) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

YOLA SAVRULAN ANNE KUCAĞINDAKİ 3 AYLIK OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen elektrikli bisikletten düşerek yola savrulan sürücü Nureddin Elkasir kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken eşi Beyan ile çocukları Kevser (7) ve Nur Eşşam (9) yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan anne Beyan Elkasir, kucağında bulunan 3 aylık oğlu Muhammed'e sımsıkı sarılarak korudu. Annesinin üzerine kapandığı Muhammed kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafik kazasında 3 aylık yavrusunu korumak için üzerine kapandı

9 YAŞINDAKİ NUR EŞŞAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nur Eşşam'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU SİTEM ETTİ

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde incelemede bulunurken, bir polis memuru elektrikli bisiklet sürücüsü Nureddin Elkasir'e "Elektrikli bisiklette 5 kişisiniz, bu kadar adam niye biniyorsunuz? 2 kişiden fazla bu araca binilmez neden biniyorsunuz? Olmaz işte, böyle bir kazada da hepiniz yaralanıyorsunuz" diyerek sitem etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Suriye, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da elektrikli bisiklete binen 5 kişilik aileye araba çarptı! 4 kişi yaralanırken, 9 yaşındaki Eşşam'ın ise durumu kritik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da elektrikli bisiklete binen 5 kişilik aileye araba çarptı! 4 kişi yaralanırken, 9 yaşındaki Eşşam'ın ise durumu kritik - Son Dakika
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