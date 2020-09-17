Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği - Son Dakika

Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM ve Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) arasında imzalanan protokol ile elektrikli ve hibrit araçlar için işbirliği sağlanacak.

Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM ve Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) arasında imzalanan protokol ile elektrikli ve hibrit araçlar için işbirliği sağlanacak.

BUÜ, BUTGEM ve TEHAD arasında otomotiv tedarik zinciri için yerlileştirme, teknoloji, kapasite ve insan kaynağı geliştirme amaçlarıyla işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Binası'nda düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO ve BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TEHAD Başkanı Berkan Bayram, BUÜ TBMYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Türkiye için çok önemli olan bir protokole imza attık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretiminde görev alacak teknik elemanlarını yetiştirmek üzere teşebbüse geçen ve Teknik Bilimler MYO bünyesinde iki yıllık bir program açan Türkiye'nin ilk üniversitesi olduk. Türkiye'nin birçok üniversitesinin Mühendislik Fakültelerinin taban puanından daha yüksek bir puanla öğrenci yerleştirilen iki yıllık Hibrit ve Elektrikli Araçlar bölümünü faaliyete geçirerek 1 Ekim itibariyle bu bölümde derslerimize başlayacağız. Aynı zamanda Gemlik Asım Kocabıyık MYO'da aynı bölümün açılması için YÖK'ten gerekli onayı aldık. İnşallah önümüzdeki yıl buraya da öğrenci alacağız. Nasıl ki Türkiye'nin Otomobili için Bursa merkez seçildiyse Otomotiv Mühendisliği bölümümüz, Teknik Bilimler MYO ve Gemlik Asım Kocabıyık MYO'daki bölümlerimiz ile aynı zamanda bu işin eğitim üssü olacağımıza inanıyorum" dedi. Üniversite bünyesinde oluşturdukları Otomotiv Girişim Grubu hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kılavuz; "Ayda bir kez toplanan Otomotiv Girişim Grubu olarak isimlendirdiğimiz bir toplulukla, bunların içerisinde elektrikli taşıt pilleri konusunda çalışma yapmış kişilerin olduğu yirminin üzerinde hocamızla bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bursa'ya bu marka yakışıyor. Bu markaya katkı sağlamak için de Bursa Uludağ Üniversitesi elinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor. Bugün imzaladığımız protokol ile BUTGEM ve TEHAD ile ara eleman ihtiyacını karşılamada akademinin yanında yaygın eğitim alanında da usta ve çırak eğitimi noktasında ortaya koyduğumuz iradeyi imzaya da dökmüş olduk. Bursa'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

BTSO ve BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın Türkiye'nin vizyonuna yön veren şehirlerden biri olduğunu vurguladı. 1961 yılında Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'da kurulduğunu, ülkedeki ilk otomotiv yatırımlarının da Bursa'da hayata geçtiğini anımsatan Cüneyt Şener, yerli otomobil projesi ile de otomotiv sektöründeki dönüşümün temellerinin Bursa'da atılacağını kaydetti.

Yerli otomobili başarıya taşıyacak en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Şener, şunları söyledi: "Yeni teknoloji ve yeni üretim biçimlerine uyum sağlayacak insan kaynağını yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Bursa Uludağ Üniversitesi bu konuda oldukça yetkin bir üniversite. İlk günden bu yana bu konuda önemli bir çaba gösterdi ve gerekli altyapıyı oluşturdu. BTSO olarak bizler de BUTGEM aracılığıyla yaygın eğitim konseptinde nitelikli eleman ihtiyacının uzun vadeli şekilde sağlanması adına bu protokol ile önemli bir çalışma başlatıyoruz. TEHAD'ın da katkısıyla elektrikli araç üretimi için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hedeflerine ulaşması noktasında çok önemli bir rol oynayacak protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

TEHAD Başkanı Berkan Bayram da konuşmasında; "Dernek olarak Elektrikli ve Hibrit Araçlar konusunda 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi ilerledikçe bu başlık altında yeni terimler öğrenmeye başladık. Gelecekte yetişecek personelimizin ve eğitimcilerin rolü bu yeni terimler üzerinden ilerleyecek. Mobilite kavramı, batarya teknolojileri, şarj istasyonları, akü batarya elementleri yakın zamanda sıklıkla konuşacağımız konular. TEHAD olarak geçmişten gelen birikimimizle elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkçe eğitim kaynağının hazırlanması, atölyelerdeki materyallerin tedarikinde ve eğitim faaliyetlerinde destek vermeye çalışacağız. Protokolün imzalanmasında katkı koyan herkese teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Heyet protokolün imzalanmasından sonra Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin birlikte tasarladığı "Verd-e" isimli elektrikli aracı inceledi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Protokol, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği - Son Dakika Ekonomi

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