Bursa'da eli makine ile demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, bir demir doğrama işletmesinde çalışan Metin A. (48), iş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışırken, parmakları makine ile demirler arasına sıkıştı.

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