Son Dakika Haberleri: Bursa'da Eli ve Ayakları Bağlı Halde Boğularak Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu

Bursa'da Eli ve Ayakları Bağlı Halde Boğularak Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Bursa'da eli ve ayakları bağlı halde boğularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu Bursa'da evin içerisinde boğularak öldürülen kadın cesedi bulunduBURSA - Bursa'da Suriye uyruklu genç kadın evinde elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'da eli ve ayakları bağlı halde boğularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu
Bursa'da evin içerisinde boğularak öldürülen kadın cesedi bulundu

BURSA - Bursa'da Suriye uyruklu genç kadın evinde elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağrış ve çığlık sesleri geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 30 yaşındaki Hayat Hattab'a ait olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin ise komşularının iddialarına göre evin açık bulunan camından atlayarak kaçan kocası olduğunu belirledi. Ekipler evin çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, genç kadını öldürüp kaçan kocası Ali Hattab'ı yakalamak için çevrede arama çalışmalarına devam ediyor.
Genç kadının cesedi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:57 Kaynak: İHA

Genç, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu! Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı! Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 01:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Eli ve Ayakları Bağlı Halde Boğularak Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]