Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu - Son Dakika

İş yerindekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu