Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu - Son Dakika

BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim atölyesinde elini testere makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan A.İ, sağ elini yatar testere makinesine kaptırdı.
İş yerindekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Parmaklarından üçü kopan işçi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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