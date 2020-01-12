Bursa'da elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'da elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı

18 dakika önce

Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da elleri bağlanarak öldürülen gencin son görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Bursa'da boş araziye götürülerek öldürülen gencin, cinayet öncesi katil zanlılarından biri tarafından otobüs terminalinden alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmasının yapıldığı bölgede cesedi bulunan Furkan Kahraman'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayeti işledikleri iddiasıyla tutuklanan M.D. ve Ö.Y'nin 28 NA 056 plakalı kırmızı kamyonetle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdiği, Ö.Y'nin otobüsle gelen Kahraman'ı karşıladığı ve terminalin otoparkındaki aracın yanına beraber geldikleri görülüyor. Kahraman ile zanlıların otoparktan araçla çıkmaları da kameralar tarafından kaydedildi.

Maktul ile zanlıların daha sonra cinayetin işlendiği yere gittikleri tahmin ediliyor.

Olay

Dereçavuş Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta YHT hattı çalışmasının yapıldığı bölgede boş arazide bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemelerde cesedin Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğu belirlenmişti.

Kahraman'ın, eski kız arkadaşı E.D'yi, başka birisiyle evlenmesinin ardından da arayarak rahatsız ettiği, durumdan haberdar olan eşi M.D'nin genci telefonla aradığı ve aralarında tartışma yaşandığı öne sürülmüş, M.D'nin sosyal paylaşım sitesinde kadın profili oluşturarak Kahraman'la iletişime geçtiği, bir arkadaşının kız kardeşini telefonla görüştürerek onu Bursa'ya davet ettirdiği öğrenilmişti.

Şüphelilerin, Bursa'ya gelen Kahraman'ı otobüs terminalinden aldıktan sonra boş araziye götürdükleri, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve bıçaklayıp kaçtıkları iddia edilmişti.

Gözaltına alınan katil zanlıları M.D. (28) ve eşi E.D. (24) ile Ö.Y. (28) tutuklanmış, Kahraman'ı Bursa'ya çağırmalarında yardım ettiği öne sürülen F.Y. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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Son Dakika

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