Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

06.09.2022 09:14
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da ellerinde demir makası ve silah olan iki hırsız güpegündüz motosiklet soygunu gerçekleştirdi.

Bursa'da ellerinde demir makası ve silah olan iki hırsız güpegündüz motosiklet soygunu gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden bir genç ise silahlı hırsızlar tarafından tehdit edildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde meydana geldi. 3 Eylül sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ellerinde demir makası ve tabanca bulunan iki kişi önce etrafı uzun süre gözetledi. Ardından hedeflerindeki motosikleti çalmak için hareket geçti. Şahıslar kilidi kırarak açmayı başarıp, motosikleti götürdükleri sırada bisikletli bir gençle karşılaştı. Hırsızlık anlarına tanıklık eden bisikletli kişi, hırsızlara engel olmaya çalıştığı esnada, hırsızlardan biri vatandaşı önce tehdit etti, ardından silahı ateşledi. Ölümle burun buruna gelen vatandaş ise yaşadığı şokun etkisiyle motosikleti çalan hırsızları bir süre izledikten sonra, Apartmanın ziline basarak motosikletin çalındığını sahibine haber verdi. Eli silahlı soyguncular çaldıkları motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerini inceleyen ekipler olayda gerçek silah kullanıldığını tespit etti. Silahı kuru sıkı zanneden bisikletli gencin ise şans eseri vurulmadığı ortaya çıktı.

Ekipler silahlı motosiklet soygununu gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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