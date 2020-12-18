Bursa'da ellerini bırakarak moktosiklet kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Bursa'da ellerini bırakarak motosiklet kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine geçici el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmir Yolu Acemler Kavşağı civarında ellerini bırakarak motosiklet kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 33 XX 840 plakalı motosikletin sahibi ve sürücüsü T.K'ya ulaştı.

Ekipler, T.K'ya "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c "Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek" ve 47/1-d "Trafik güveni ve düzeni ile ilgili kanun, yönetmeliklere uymamak" maddeleri gereğince idari para cezası karar tutanağı düzenledi.

Ekipler ayrıca 2918 sayılı Kanun'un 45. maddesine istinaden sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu neticesine göre işlem yapılmak üzere T.K'nın sürücü belgesine geçici olarak el koydu.