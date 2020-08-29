Bursa'da 'Emanete' sahip çıkan liseliler ödüllendirildi - Son Dakika

Bursa'da 'Emanete' sahip çıkan liseliler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nce (BİHMED) 'Emanet' temasıyla düzenlenen '2. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda' dereceye giren öğrenciler, ödüllerine kavuştu.

Bursa'da 'Emanete' sahip çıkan liseliler ödüllendirildi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği'nce (BİHMED) 'Emanet' temasıyla düzenlenen '2. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda' dereceye giren öğrenciler, ödüllerine kavuştu. Yarışmaya katılan öğrencilerle buluşan gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emek sarf eden tüm öğrencileri tebrik etti.

Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandırmak amacıyla geçtiğimiz sene Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİHMED işbirliğinde 'Merhamet' temasıyla yapılan kısa film festivali, bu sene 'Emanet' temasıyla düzenlendi. Geçen sene 40 eserin katılarak yarıştığı festivale, bu sene ise 120 kısa film katıldı. Birinciye 7500 TL, ikinciye 5000 TL, üçüncüye 3000 TL, dördüncüye 2000 TL ödülün verildiği yarışmada, toplam 20 bin 500 TL gençlere dağıtıldı.

Gençlerin, sinema dilini doğru kullanarak dertlerini doğru üslupla kitlelere anlatmasını amaçlayan festivalde, ilk 10' giren eserlerin sahipleri düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Tören öncesi geleceğin senarist, yönetmen ve kameramanlarıyla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmaya katılan ve emek sarf eden öğrencileri tebrik etti. Ödüller, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BİHMED Başkanı Kadir Oruç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve dernek yöneticileri tarafından öğrencilere takdim edildi.

"Merhamet ve emanet kavramlarını iyi aktarmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BİHMED'in gençlerin hayatına katkı koyabilmek, eğitim hayatlarına destek olabilmek adına faydalı projeler geliştirdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıdan ulaşıma kadar birçok konuda yetkili bir kurum olduğunu, kültür sanat alanına ise ayrı önem verdiğini ifade eden Başkan Aktaş, yeni nesillerin geleceğe vizyonel bakması ve günün şartlarını iyi okuması adına kısa film yarışmasını önemsediklerini anlattı. Artık çok değerli bilgileri kısa videoların insanlara rahatlıkla anlatabildiğini belirten Başkan Aktaş, "Günümüz insanı artık görsel anlatımlara daha çok ilgi gösteriyor. Kısa filmler, günümüzde gençlerin sosyal medyayı yoğun kullandığı bir ortamda ön plana çıkıyor. Geçen sene 'merhamet' temasıyla işlenen yarışma, bu sene 'emanet' konusuyla işlendi. Seçilen başlıkların da anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlişkilerin çok yozlaştığı günümüzde, merhamet ve emanet kavramlarını iyi aktarmalıyız. Gençlerimiz de yarışma aracılığıyla düşüncelerini anlattı. Katılan tüm gençlere yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlar günlerinin yaklaşık yedi buçuk saatini sosyal medyada geçiriyor. Bu dehşet veren bir durum. Bu süreci daha az ve verimli işler izleyerek geçirmeliyiz. Teknolojiden en ince detayına kadar istifade edelim ancak hayatımızı, heyecanımızı ve duruşumuzu törpülemesin" dedi.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç, bu sene ikincisini yapılan kısa film yarışmasına 120 civarında eserin katıldığını hatırlattı. Önümüzdeki sene ise bu rakamın çok üstüne çıkacaklarına inandıklarını söyleyen Oruç, kültür sanat hayatında daha fazla gencin yer alması hedefiyle projeyi başlattıklarını belirtti. Sinemada kendi insanımızın etkili olmaması sebebiyle kültürümüzün birçok kez doğru anlatılmadığına da dikkat çeken Oruç, "Bu yüzden bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ciddi manada yol kat ettik. Yarışmamız Kültür Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. Önümüzdeki yıl Türkiye çapına taşıyarak Bakanlık uhdesinde yapılması düşünülüyor. Her sene daha fazla gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu alana merakı olan gençlerin kendilerini geliştirmesi için sinema akademisi oluşturmak istiyoruz. Okullarımızın bu projeye yoğun ilgi göstermesi de bizleri sevindirdi. Kısa film yarışmasında bize destek olan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Valiliği, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'da 'Emanete' sahip çıkan liseliler ödüllendirildi - Son Dakika

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