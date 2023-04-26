Bursa'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti! 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti! 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü

26.04.2023 17:12
Bursa'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti! 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da emlakçı Engin A., sokakta denk geldiği kendisine 50 bin lira borcu olan oto galerici Uğur Ermiş'i bıçaklayarak öldürdü. Ermiş'in yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş de Engin A.'yı tabancayla bacaklarından yaraladı.

Saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeşi Oğuz Ermiş (40) ile sokakta yürüyen Uğur Ermiş (41), 50 bin lira borcu olan Engin A. (41) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş'i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp Engin A..'nın bacaklarına ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı.

BORCU OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Uğur Ermiş'in oto galerisinin olduğu, emlak işi yapan Engin A.'ya 50 bin lira borcunun olduğu bilgisine ulaştı. Ermiş'in bugün Hamitler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Kk kredi elden borç ne olursa olsun kardeşim günü geldiyse ödeyeceksin durumun yoksa konuşacaksın insan gibi bu hallere düşmeyecek sin Cevap Yaz 47 3 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: İnsan hayatı herşeyden önemli ama borcuna sadık olsaydı olmeyecekti. Cevap Yaz 56 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bursa'da alacak verecek kavgası cinayetle bitti! 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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