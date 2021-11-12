Bursa'da emniyet kemeri farkındalığı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ile Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak 'Emniyet Kemeri Uygulaması' yapıldı. Kampanyanın Bursa'daki adresi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı oldu. Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'nın katılımıyla gerçekleşen uygulamada emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan emniyet kemeri farkındalık çalışmasının tüm ülkede aynı zamanda yapıldığını belirten Vali Canbolat, "'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında emniyet kemerinin öneminin vurgulanması amacıyla bir farkındalık çalışmasını bizde Bursa'da başlatıyoruz. Emniyet kemeri trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 azaltmakta. Dolayısıyla bu farkındalığı toplumumuzda yaygınlaştırmak durumundayız" dedi. Araç kullanan ve araç içinde bulunan herkesin emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığını da dile getiren Canbolat, "Hem kendi can güvenliği açısında hem de çevresindeki diğer insanlara zarar vermemek adına önemli bir hareket. Emniyet kemeri uygulaması da trafik ekiplerimiz tarafından denetlenmeye devam edilecek ve her zaman olduğu gibi uymayanlara da cezai işlem uygulanacak" dedi. - BURSA