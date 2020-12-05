Bursa'da emniyetten yaya öncelikli denetim - Son Dakika

Türkiye genelinde başlatılan yaya öncelikli denetimler Bursa'da uygulanmaya başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge meydanında yaya öncelikli denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 96 araç kontrol edilirken, yayalara öncelik tanımayan 6 araç sürücüsüne 3558 lira cezai işlem uyguladı. - BURSA

25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş

DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor