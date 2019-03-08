Bursa'da En Çok Kadınlar Ev Arıyor

Eğitim seviyesinin artması ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte konut satın alımlarındaki istatistikler de değişiyor. Hürriyet Emlak Projeland'ın 'İnternetten ev arayanların şehirlere göre cinsiyet dağılımı' verileri incelendiğinde Bursa, İzmir, Adana ve Kocaeli'de en fazla kadınların internetten ev aradığı dikkat çekiyor.

Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak ve uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters işbirliğiyle faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Projeland, cinsiyete göre konut arama istatistiklerini açıkladı.

Hürriyet Emlak Projeland Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Bozay, "Site trafiğimizden oluşturduğumuz istatistiklere baktığımızda, 2019 yılında Projeland'in toplam ziyaretçilerinin arasında kadınların oranı %49, erkeklerin oranını %51 olarak görüyoruz. Kadınların en çok ev aradığı şehirler arasında Bursa, listede birinci şehir olurken; en çok ziyaret edilen 5 ile bakıldığında ise oranlar şöyle: İzmir'de kadın %51 erkek %49, Bursa'da kadın %54 erkek %46, Adana'da kadın %52 erkek%48, Kocaeli'de kadın %51 erkek %49, Samsun'da ise kadın %53 erkek %47''

Kadınların her alanda olduğu gibi konut aramalarında da daha fazla rol almasından memnuniyet duyduğunu belirten Bozay sözlerine şöyle devam etti, "İstatistiklere bakıldığında kadınların her geçen yıl konut aramalarında lider konuma yükseldiğini görüyoruz. Günümüzde kadınlar artık satın almanın ilk aşamasından son aşamasına kadar daha fazla söz sahibi oluyor" dedi.