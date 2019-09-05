Bursa'da en eskisi bin 100 yaşında dört çınar bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde en eskisi bin 100 yıllık olduğu belirlenen dört çınar keşfedildi.

Karacabey'de bir vatandaş, longozun da bulunduğu Bayramdere Mahallesi'nde belediyenin Ihlamur Vadisi çalışmalarını sürdürdüğü bölgedeki çınarların tarihi olabileceği düşüncesiyle yetkilileri haberdar etti.

Kocadere Yatağı mevkisindeki dört çınarla ilgili çalışma başlatan Karacabey Belediyesi yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) bu ağaçların yaşlarının tespit edilmesi için yardım istedi.

Ekibiyle bölgeye gelen BTÜ Orman Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Turan Sönmez ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, ağaçlarla ilgili araştırma ve inceleme yaptı.

İncelemeler sonucu "dere çınarı" diye adlandırılan ağacın bin 100 yıllık olduğu tespit edildi. Diğer üç çınardan birinin 900, diğer ikisinin ise altı yüzer yaşında olduğu belirlendi.

"Turizme kazandıracağız"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ihlamur Vadisi olarak adlandırdıkları bölgenin "A tipi mesire alanı" olarak turizme kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgedeki incelemeleri sırasında, bir vatandaşın dere yatağındaki çınarlardan bahsettiğini anlatan Özkan, "Bursa'mızın gündeminde en yaşlı çınar olarak anılan tarihi İnkaya çınarı var. Yaklaşık 600-650 yıllık bir çınar olduğu ifade ediliyor. Biz de burada dört çınarı görünce bunların da yaşının 600-650 civarında olabileceğini düşünmüştük hatta kendi aramızda 'İnkaya çınarına kardeş bulduk' diye sevincimizi paylaşmıştık." dedi.

Özkan, Prof. Dr. Sönmez ve Doç. Dr. Kadıoğulları'nın çalışmasının ardından kendilerini hayrete düşüren bir sonuç ortaya çıktığını vurguladı.

"İnkaya çınarının kardeşlerini, ağabeylerini bulacağız derken, 600 yıllık iki ona kardeş bulduk, bir tane 900 yıllık neredeyse dedesini bulduk ve bin 100 yıllık da büyük dedesini bulduk." ifadesini kullanan Özkan, bu bölgeyi Karacabey ve ülke turizmine kazandırmaktan mutlu olacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Özkan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde burada yapacağımız, doğayı bozmayan dokunuşlarla, düzenlemelerle çocuklarımız, vatandaşlarımız gelecekler, bin 100 yıl öncesine dokunmuş olacaklar. Bununla ilgili belgelerimizi aldık. Bunların bundan sonra 'anıt çınar' olarak tescil edilmesi ve koruma altına alınması süreci Karacabey Belediyesi tarafından devam edecek. Bunların takipçisiyiz. İnşallah projelerimizi gerçekleştireceğiz."