Bursa'da "En Uzun Börek Yeme Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da "En Uzun Börek Yeme Yarışması" düzenlendi

28.05.2022 17:01
Bursa'da "En Uzun Börek Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa'da düzenlenen "En Uzun Börek Yeme Yarışması"nda, 10 dakikada 15 metrelik böreği yiyen yarışmacı birinci oldu.

Bursa'da düzenlenen "En Uzun Börek Yeme Yarışması"nda, 10 dakikada 15 metrelik böreği yiyen yarışmacı birinci oldu.

Kentte faaliyet gösteren börek imalatçısı bir firmanın, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiği yarışmaya katılanlar, 3 bin liralık birincilik ödülü için mücadele etti.

10 dakikada 15 metre uzunluğundaki böreği yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülü kazandı.

Birincinin ödülünün yanı sıra yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara 500'er liralık hediye çeki, firma sahibi Hasan Acar tarafından verildi.

Salman, yaptığı açıklamada, derece alabilmek için bir süredir yemek yemediğini belirterek, gelecek yıl yarışmaya tekrar katılmak istediğini ifade etti.

YORUMLAR
500
3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler 3 bin lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler Bekçilerden hırsıza suç üstü Bekçilerden hırsıza suç üstü
Kaynak: AA

Görükle, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da "En Uzun Börek Yeme Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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