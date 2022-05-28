Bursa'da "En Uzun Börek Yeme Yarışması" düzenlendi

Bursa'da düzenlenen "En Uzun Börek Yeme Yarışması"nda, 10 dakikada 15 metrelik böreği yiyen yarışmacı birinci oldu.

Kentte faaliyet gösteren börek imalatçısı bir firmanın, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiği yarışmaya katılanlar, 3 bin liralık birincilik ödülü için mücadele etti.

10 dakikada 15 metre uzunluğundaki böreği yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülü kazandı.

Birincinin ödülünün yanı sıra yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara 500'er liralık hediye çeki, firma sahibi Hasan Acar tarafından verildi.

Salman, yaptığı açıklamada, derece alabilmek için bir süredir yemek yemediğini belirterek, gelecek yıl yarışmaya tekrar katılmak istediğini ifade etti.