Bursa'da enerji nakil direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak üzerinde seyir halinde olan Fırat S. (22) idaresindeki 16 Y 0349 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayarak enerji nakil direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Fırat S. ile yanında bulunan kardeşi Samet S. (16) yaralanırken, enerji nakil direği de yola devrildi.
Olay yerinde 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yola devrilen enerji nakil direği ise görevlilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.