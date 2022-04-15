Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika
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Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı

15.04.2022 19:36

Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören mahallesinde meydana gelen olayda engelli genç, annesini bıçakla yaraladı.

Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören mahallesinde meydana gelen olayda engelli genç, annesini bıçakla yaraladı.

Olay İsaören Mahallesinde meydana geldi.

Zihinsel engelli Kamil Z.mutfaktan aldığı bıçakla annesi Ayşen Z.(48)'yi ellerinden yaraladı.

Kanlar içinde kalan kadın zorlukla kaçtı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, engelli gencin elinden bıçağı aldılar. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Engelli genç ise Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı
Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı
Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı

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Jandarma, Engelli, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı - Son Dakika
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