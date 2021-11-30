Bursa'da engelli genç kızlar gelinlik giyip eğlendi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 engelli genç kız, hayalini kurdukları gelinliği giyip eğlenceye katıldı.

İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) tarafından, İnegöl Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle düzenlenen gecede, zihinsel veya bedensel engeli bulunan 15 ila 20 yaşları arasındaki Kader Dursun, Hadiye Aygün, Perihan Olcay, Siber Ordu, Nurşen Gündoğan ve Büşra Şeherli gelinlik giydi.

Program öncesi kuaföre götürülüp saçları yaptırılan, ardından da düğün konvoyuyla şehir turu attırılan genç kızlar, gecede gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan İZED Başkanı Halil Peynirci, bugüne kadar 6 bin engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek düzenlenen gecenin amacının ise özel çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sağlıklı bireylerin, engelli bireylere destek olması gerektiğini söyledi.

Programa, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, engelli kızların aileleri ve vatandaşlar da katıldı.