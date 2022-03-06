Bursa'da engelli kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Bursa'da engelli kadınlar ve ailelerine, şiddetle mücadelede etkin yöntemlerden Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından Bursa Altınokta Körler Derneği üyeleri, engelli kadın vatandaşlar ve ailelerine yönelik KADES hakkında bilgi verilerek uygulamayı akıllı telefonlarına indirimi sağlandı.

Görme engellilere, telefonlara indirilen uygulamaların ekran okuyucu program sayesinde işlevsellik kazandığı KADES uygulamasının kullanımı da anlatıldı.

Ekiplerin, "Her türlü şiddetin karşısında engel tanımadan varız, bir tuşla yanınızdayız." sloganıyla bu konudaki çalışmalarının devam edeceği bildirildi.