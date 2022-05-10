Bursa'da engelli öğrencilerin atıklardan yaptığı ürünler sergide beğeniye sunuldu - Son Dakika

Kestel ilçesindeki Kestel Barakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin, "Doğanın En Özel Renkleri" isimli e-Twining Projesi kapsamında atık malzeme kullanarak yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi ilgi gördü.

Barakfakih Sosyal Tesisleri bahçesinde sergide, öğrencilerin, karton, mukavva, pet şişe, şişe kapakları ve yalıtım malzemeleri kullanarak yaptıkları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okulun özel eğitim öğretmeni Bahar Demirkıran, yaptığı açıklamada, "Barakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak Doğanın En Özel Renkleri e-Twining projesi kapsamında atık malzemelerden yaptığımız ürünlerle geri dönüşüm materyal sergisi düzenledik. Amacımız öğrencilere çevre bilinci aşılamaktı. Çöpe atılacak malzemeleri tekrar doğaya kazandırmak adına böyle bir çalışma yürütmeye karar verdik. Sergimize katılım sağlayan ve sergimizde emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Sergiyi, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken ile veliler ve öğrenciler ziyaret etti.