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Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı

15.02.2022 20:58
Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eniştesini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eniştesini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi G.K, eşiyle tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak Mustafakemalpaşa'ya bağlı Taşpınar Mahallesi'ndeki annesinin evine gitti.

Daha sonra Ahmet K. de eşiyle çocuklarını geri getirmek için kayınvalidesinin evine geldi.

Burada çift arasında çıkan tartışmaya Ahmet K'nin kayınbiraderi Mustafa Y. de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Y, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.

Ahmet K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

Ahmet K'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı - Son Dakika
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