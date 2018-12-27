Bursa'da Erin Ölümüyle İlgili Dava

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, nöbet sırasında telefonla konuşan erin kafasına miğferle vurup ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan astsubay başçavuş için 10 yıl hapis cezası talep edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, nöbet sırasında telefonla konuşan erin kafasına miğferle vurup ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan astsubay başçavuş için 10 yıl hapis cezası talep edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.H, ölen Gökhan Kılıç'ın eşi Belma ve babası Halis Kılıç ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan Belma Kılıç, "Bu olaydan dolayı çok büyük manevi acılar yaşadım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.



Cumhuriyet Savcısı da sanığın nöbet sırasında Gökhan Kılıç'ın cep telefonuyla görüşmesine kızdığı, kompozit başlığı alıp, kafasının sol tarafına vurarak ölümüne neden olduğunu, otopsi, Adli Tıp Kurumu raporları, dinlenen tanık ifadeleri üzerine suçunun sabit olduğunu belirterek sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını, cezasının bir yıldan fazla olması nedeniyle TSK'den ihracını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine, duruşmayı karar için erteledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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