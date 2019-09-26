Son Dakika Haberleri: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

30 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde, Hülya Üstün (43) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Münir Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Münir Y. tarafından bıçakla yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hülya Üstün, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Münir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı Şeyma Döğücü'den alkışlanacak hareket!
Motosiklet üzerinde dans eden kadın kamerada Kadıköy'de motosikletli kadının tehlikeli dansı kamerada Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]