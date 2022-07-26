Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

26.07.2022 05:26
Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek arkadaşının silahla yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek arkadaşının silahla yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'taki evine taksiyle gelen Songül E. (34), araçtan indikten sonra erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağı ve kalçasından vurulan Songül E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, silahıyla polis merkezine teslim oldu.

YORUMLAR
500
Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 05:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement