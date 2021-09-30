Bursa'da erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edilen kadın tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Nezahat A'nın Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kadir D, 29 Eylül'de, ayrıldığı kız arkadaşı Nezahat A. ile barışmak için Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan evine gitmişti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezahat A. tarafından bıçakla karnından yaralandığı öne sürülen Kadir D, hastaneye kaldırılmıştı.

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