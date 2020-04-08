Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı - Son Dakika

Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı

6 saat önce

Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı Virüse rağmen tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Karacabey'de tarımsal üretim devam ediyor.

Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı

Virüse rağmen tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor

BURSA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Karacabey'de tarımsal üretim devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede çiftçilik yapan Faruk Çakır ile birlikte 'erkenci karpuz' olarak adlandırılan örtü altı karpuz ekimi çalışmaları için arazide incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada, " Türkiye'mizde bir taraftan küresel salgın korona virüs ile mücadele her boyutta gerçekleştirilirken, bir taraftan üretim faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir nüfusa sahip ülkeyiz. Hem iç pazara hem ihracata yönelik tarımsal üretim çalışmalarımız var. Şu anda da tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan Karacabey'imizin Dağkadı Mahallesi'ndeyiz. Örtü altı (erkenci) karpuz üretimi yapan işçilerleyiz. Karacabey'imizde bildiğiniz gibi mayıs başında bezelye sezonu başlayacak, soğan üretimi başlayacak. Bu ekilen örtü altı karpuzlar da temmuz başı gibi pazarlara sevk edilecek. Bu dönemde Türkiye'de yetiştirilen en kaliteli karpuzlar Karacabey'de üretilmektedir. Bütün Türkiye'de olduğu gibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz, Karacabey'de de üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmakta ve her türlü olumsuzluğa rağmen mücadelelerini gerçekleştirmektedir. Biz, bütün çiftçilerimize olduğu gibi Karacabey'deki çiftçilerimize de hayırlı ve bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Bu çalışmaların inşallah ülkemizin dinamik potansiyeline uygun bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye çiftçisi bu sınavlardan başarıyla çıkacaktır

"Bu süreçte hem sağlık açısından verilen mücadele var, hem de ekonomik açıdan bir mücadele olacak" diyerek sözlerini sürdüren Özkan, "Bu mücadelede Türkiye olarak başarılı olabilmek için tarımsal ürünleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Nüfusumuzun bu noktadaki ihtiyaçlarını gidermemiz için bu üretimlerin, bu faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Tarım gerçekten stratejik bir sektör, bu salgınla bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. İthalata dayanan bir tarım mantalitesi, Türkiye'nin gerçekleri ile uyuşmuyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çiftçisi bu sınavlardan başarıyla çıkacaktır" diye konuştu.

Çiftçi Faruk Çakır da, "Ülkemiz ve dünya ciddi bir sınavdan geçiyor. Bizler de üretici olarak bu mücadelenin ekonomik boyutunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. ve bununla ilgili çalışmalarımıza gerekli tedbirlere uyarak devam ediyoruz. Bir an önce bu salgından kurtulup, eski günlerimize geri dönmeyi umut ediyoruz" dedi.

Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı

Karacabey, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Fransa'da serbest dolaşımın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
00:51
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 02:30:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da erkenci karpuz ekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]