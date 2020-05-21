Bursa'da erkenci kirazın hasadı başladı - Son Dakika

Bursa'da erkenci kirazın hasadı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çileğin ardından erkenci kiraz hasadı da başladı.

Kırsal Dipsizgöl, İsaören, Edebey ve Turgutalp mahallelerinde çiftçiler, kiraz hasadına başladı. Ramazan ayı nedeniyle sabahın erken saatlerinde başlayıp, öğlende son verilen hasat işleminin ardından ürünler mahallelerdeki toplama merkezlerine götürülüyor. Hem oruç tutup hem de tarlada çalışan çiftçiler, zorlu mesainin ardından evlerinin yolunu tutuyor.

Çiftçiler, geçen yıl 4 liraya tarladan satılan kirazın bu yıl 6-7 liradan alıcı bulmasını istiyor. Rekolteden memnun olan çiftçiler, koronavirüsün hasada da oldukça zarar verdiğini kaydetti. Erkenci diye tabir edilen kirazın iç piyasaya, bir ay sonra yapılacak Napolyon cinsi kirazın ise yurt dışına ihraç edileceği öğrenildi.

FİYAT BEKLENTİMİZ 6-7 TL

Çiftçilerden Selami Sem, "Erkenci diye tabir edilen kiraz hasadına başladık. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında, toptancılar gelmiyor. 4 günlük bayram yasağında haller kapalı olduğu için bu ürünlerin sevkiyatında sıkıntı çekeceğiz. Ürünlerimiz dallarında kalacak. Bu ürünün soğuk hava deposunda durma şansı yok. virüs bizi çok etkiledi. Rekoltemiz bu sene iyi. Fiyat beklentimiz 6-7 TL arasında. Geçen sene bu rakam 4 TL civarıydı. Bu sene rakamların daha yüksek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İsaören Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu ise, "İnegöl çiftçileri olarak ilk kiraz hasadına başlamış durumdayız. Bu sene diğer senelere oranla verim oldukça iyi. Tek sıkıntımız tüm dünyanın mücadele verdiği koronavirüs olayı. Bugün hasadımızı yaptık ve illere gönderdik. Sokağa çıkma yasağında hasat yapamayacağız. Bayramın ardından hasada devam edeceğiz. Fiyatlar gün gün değişiyor; 4 ila 6 TL arasında" ifadelerini kullandı.