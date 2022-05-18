Bursa'da Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı'nın mal varlıklarıyla ilgili davaya devam edildi

Bursa'da, Erol Eşrefoğlu (Evcil) ve Hüseyin Kayapalı ile 9 sanığın, suçtan elde edildiği iddiasıyla tedbir kararı konulan ve el koyma talebinde bulunulan mal varlıklarına yönelik yargılandıkları davanın duruşması yapıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Kayapalı, Engin Eren, İsmail Öztürk, Suat Hazar ve Mehmet Kaymak ile tarafların avukatları katıldı.

Kayapalı ailesinin avukatları, müvekkillerinin mal varlıkları üzerine konulan tedbirler ile özellikle suçla ilgisi olmadığı öne sürülen ve 1993 yılında alınan bir un fabrikası üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini, ayrıca sanıkların aynı mahkemede "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları ve suç işlemek için örgüt kurdukları" iddiasıyla yargılandıkları dosyadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesini talep etti.

Diğer dosyada verilen kararının kesinleşmesinin beklenmesine ve sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Evcil ve Kayapalı'nın da arasında olduğu 218 kişi, 2006 yılında düzenlenen operasyonlarla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile suçtan elde edilen paraları aklamak suçlamalarıyla yakalanmıştı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Erol Evcil'i 15 yıl, Hüseyin Kayapalı ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Davanın diğer 82 sanığını 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, 130 sanığın beraatına, yargılama sürecinde hayatını kaybeden 3 sanığın dosyasının düşürülmesine, savunması alınamayan bir sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetmişti,

Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanıklardan Evcil ve Kayapalı ile 9 sanığın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlarının sabit olduğuna hükmetmiş ve hapis cezaları ile diğer beraat eden sanıklara ilişkin hükümleri onamıştı. Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği, EREGE Metal ve SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmelerinin de aralarında bulunduğu şirketlerle Eşrefoğlu ve Kayapalı'nın tüm mal varlıklarına el koyma kararı ise bozulmuştu.

2018'de Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru üzerine, 11 sanık hakkında "hak ihlali yaşandığı" görüşüyle karar bozularak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmedilmiş, yerel mahkemede yeniden yargılama başlamıştı.

Mahkeme heyeti, "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları ve suç işlemek için örgüt kurdukları" iddiasıyla yeniden yargılanan tüm sanıkların beraati ile suçtan elde edildiği iddiasıyla tedbir kararı konulan ve el koyma (müsadere) talebinde bulunulan mal varlıklarına yönelik davaya devam edilmesini karar vermişti.