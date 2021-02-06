Bursa'da erozyonla mücadele ve çevre koruma "vetiver bitkisi" ile sağlanacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toprak ve su içerisindeki ağır metallerin temizlenmesi ve erozyonla mücadele başta olmak üzere çevre korumada global bir bio-teknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitki yetiştiriciliği programını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 5 bin adet kök vetiver bitkisi, Orhangazi Akeren köyü çıkışında bulunan BUSKİ doğal arıtma tesisi ve Gürsu Cambazlar köy girişinde bulunan dereye ekildi. Toplam 18 ayda tamamlanacak proje ile söz konusu alanlarda toprak ve su içerisinde yer alan ağır metallerin temizlenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en öneli öncelikleri olduğunu, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çok maliyetli olmasına rağmen altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini belirten Aktaş, "Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emaret alınmış olarak bakıyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Ar-Ge Şube Müdürlüğü'müzün geliştirdiği proje de altyapı yatırımlarına göre hem çok ucuz hem de çevreci bir yatırım. Proje tamamlandığında özellikle toprak ve suyun önemli ölçüde ağır metallerden temizlendiğini göreceğiz. Önümüzdeki süreçte projeyi daha geniş alanlara yaymayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Vetiver bitkisi

Kökleri çeliğin 3'te 1'i kadar kuvvetli bir tutuculuk sağlayan bitki, yamaçların stabilizasyonunda yüzde 60'a kadar varan dik eğimlerde toprağı tutuyor. Diğer bitkilerin yaşayamadığı aşırı asitli, tuzlu, alkali ve diğer problemli toprakların iyileştirilmesinde kullanılan bitki, maden yataklarında, çöp ve çeşitli atıklarla doldurulmuş alanlarda mevcut olan ağır metallerle ve zehirlerle kontamine olmuş toprakların rehabilitasyonunda kullanılıyor.

???????