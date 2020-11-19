Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda baharatlıklarda uyuşturucu madde bulunurken gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyona 300 polis katıldı. Operasyonda B.K., D.T., E.A., B.A., G.B., B.G., T.O., B.A., N.Ö. ve C.K. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 430 gram bonzai,150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı aramalar sırasında buzdolabının arkasında ve baharatlıklarda uyuşturucu madde saklanması dikkat çekti.
Ekiplerin bastığı evlerin birinde şüpheliler uyuşturucu maddeyi paketlerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandı - Son Dakika