Bursa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu 11 Gözaltı
37 dakika önce
Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 11 gözaltıBursa'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı
Bursa'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri önceden tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki ifadesinin ardından 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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