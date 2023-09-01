Bursa'da Eşi Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli İfadesini Verdi - Son Dakika

Bursa'da Eşi Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli İfadesini Verdi

Bursa\'da Eşi Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli İfadesini Verdi
Son Güncelleme: 01.09.2023 14:25

Bursa'da eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında öldüren Hakkı Koca'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, eşinin hakaret etmesi üzerine sinirlendiğini ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.

'HAKARET EDİNCE SİNİRLENDİM'

Bursa'da eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında öldüren Hakkı Koca, emniyetteki ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşim Bursa'da, ben ise İstanbul'da yaşıyorum. Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Otomobilden inip, koşmaya başlayınca eşimi yakaladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Eşi Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli İfadesini Verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa poz
14:17 Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda özel olarak eğitiliyor
14:06 Son Dakika: 3 futbolcu ilk davet edildi! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
13:53 Mehmet Aslantuğ aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı: Yine yalan dolan her yerde haber
13:46 İstanbul'da Hafta Sonu Sağanak Yağış Bekleniyor
13:40 Kuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
13:09 Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu
12:51 Bakan Koca: Yeni uygulama ile sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmeye gerek kalmayacak
12:41 Kadınlara sözlü tacizde bulunan adam, çevredekiler tarafından dövüldü
12:31 Altay Bayındır, Manchester United'ın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 14:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Eşi Sokak Ortasında Öldüren Şüpheli İfadesini Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement