Bursa'da eşi ve onun patronu olan avukatı silahla yaralayan sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini ve onun patronu olan avukatı silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şükrü B. tutulduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdurlar Hatun B. (49) ve avukat Berrin B. (51) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tanık sıfatıyla dinlenen, sanığın kapıcı olarak çalıştığı sitenin yöneticisi olay günü sitedeki çöplerin toplanmaması nedeniyle Şükrü B'yi telefonla aradığında, açar açmaz kendisine, eşini ve avukatı kastederek "vurdum, öldürdüm" dediğini, bunun üzerine kendisinin de 155'i aradığını söyledi.

Tutuklu sanık ise tanığın beyanlarının yalan olduğunu öne sürdü.

Bursa Baro Başkanının katılma talebi reddedildi

Bursa Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun ve Başkan Yardımcısı Avukat Metin Öztosun da davaya katılma talebinde bulundu.

Talebinin reddedilmesinin ardından konuşan Altun, Baronun avukatlara yönelik saldırılarda, Avukatlık Kanunu'na göre davaya katılma hakkının bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Bu, modern ceza hukukunun suçtan zarar gören kavramına yapmış olduğu tanımlamaya da uygundur. Bu nedenle öncelikle katılma talebimizin reddi yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Buna ilişkin olarak hazırlanmış hukuki mütalaayı dosyaya sunuyoruz. Somut olayda sanık, eylemini tasarlayarak ve yürütülen kamu görevi niteliğindeki avukatlık görevinden dolayı gerçekleştirmiştir. Sanığın nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ederiz."

Sanık Şükrü B. ise mağdurların bulunduğu yere onları öldürmek için gitmediğini, intihar etmeyi düşündüğünü ve bu nedenle mektup bıraktığını söyleyerek, tahliye ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da eşinin çalıştığı eve giden Şükrü B, eşi Hatun B. ve yanında çalıştığı avukat Berrin B'ye tabancayla ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Şükrü B. jandarma ekiplerince yakalanmış, Mudanya Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.