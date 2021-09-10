Bursa'da eşini bıçakla alıkoyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan S.H, dün bilinmeyen nedenle eşi B.H'yi evin içinde bıçakla tehdit etmiş, eşi tarafından çıkmasına izin verilmeyen kadın pencereyi açıp komşularından yardım istemişti.

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