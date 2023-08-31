Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, 'pişmanım' deyince vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika

Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, 'pişmanım' deyince vatandaş tepki gösterdi

Bursa\'da eşini bıçakla öldürdü, \'pişmanım\' deyince vatandaş tepki gösterdi
Son Güncelleme: 31.08.2023 19:45

Bursa'da bir şahıs araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı çok geçmeden polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı; polis ekibine pişman olduğunu söylerken, vatandaşlar ise, 'Pişman olacaktın neden yaptın' diye tepki gösterdi.

Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, "pişmanım" deyince vatandaş tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da bir şahıs araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı çok geçmeden polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı; polis ekibine pişman olduğunu söylerken, vatandaşlar ise, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. ile otomobilde ilerlerken sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı. Durum üzerine H.K. da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı 45 yaşındaki eşini 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, 'pişmanım' deyince vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, 'pişmanım' deyince vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
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