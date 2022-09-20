Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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